Збалансованість енергосистеми дає змогу "Енергоатому" короткочасно відключити один з енергоблоків - голова компанії

Стан енергосистеми України дає змогу НАЕК "Енергоатом" відключити на короткий період один із енергоблоків для проведення певних робіт із метою підвищення потужності, повідомив президент компанії Петро Котін.

"Для такого періоду року нас погода балує, температура вище нуля. І зараз енергосистема України досить збалансована, потужності достатньо. На сьогодні усіма 9 енергоблоками працюємо, даємо повну потужність в енергосистему. І за станом балансу ми можемо відключити один енергоблок, щоб зробити деякі поліпшення, щоб через кілька днів набрати додаткову потужність", - сказав Котін в ефірі національного марафону Єдині новини в четвер увечері.

За його словами, поки що погодні прогнози залишаються сприятливими, але з істотним похолоданням може виникнути певний дефіцит потужності.

"Із нашого досвіду при температурі мінус 5-10 градусів уже буде питання, як збалансувати енергосистему і буде відчуватися певний дефіцит. Тоді потрібно буде брати допомогу в наших європейських партнерів", - пояснив очільник "Енергоатома".

Як повідомлялося, у грудні для збалансування енергосистеми та уникнення відключень споживачів Україна брала аварійну допомогу у сусідніх країн п'ять днів поспіль. Дефіцит е/е виник через вихід низки енергоблоків ТЕС в аварійний ремонт і зростання споживання на тлі зниження температури.