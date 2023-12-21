Події

20:15 21.12.2023

Запорізькі козаки виступили за відновлення ВПК України та повернення дітей із Росії

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Велика Рада отаманів Запорізького козацтва з іншими організаціями виступила за відновлення військово-промислового комплексу (ВПК) України і повернення дітей з Росії.

Згідно з документами, надісланими в агентство "Інтерфакс-Україна", у Запоріжжі відбулася Велика Рада Українського козацького патріотичного руху з питань підтримки розвитку і відновлення ВПК України, а також участі в поверненні українських дітей.

Ухвалено рішення підготувати відповідне звернення до президента України на підтримку та допомогу розвитку вітчизняного ВПК, закликати всіх козаків України долучитися до цієї важливої справи через особисту участь, розробку нових моделей і технологій, підготовку пропозицій до нормативної бази. Крім того, засуджено дії військових та окупаційної влади РФ щодо масового викрадення українських дітей.

Вирішено допомагати правоохоронним і державним органам у виявленні винних і притягненні їх до відповідальності, також активно сприяти поверненню дітей додому, брати участь у розробці програм роботи з молоддю, що повернулася з окупованих РФ українських земель, і в розробці нових наукових і педагогічних форм дослідження історії та культури Вітчизни.

 

 

 

Теги: #впк #діти #козаки

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