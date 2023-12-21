Події

19:49 21.12.2023

Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих під час стрілянини в Празі

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Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих під час стрілянини в Празі

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих під час стрілянини в будівлі Карлового університету в центрі Праги, а також побажав одужання постраждалим.

"Я глибоко шокований новинами про трагічні події у Празі, внаслідок яких загинули та постраждали мирні люди. Висловлюю щирі співчуття сім’ям загиблих і бажаю швидкого одужання пораненим", - написав Зеленський у соцмережі Х (Twitter) у четвер.

Повідомляється, що понад 15 осіб загинули під час стрілянини в університеті в центрі столиці Чехії, ще 24 осіб дістали поранень.

Теги: #президент #стрілянина #чехія

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