Росіяни близько півтора десятка разів обстріляли Нікопольщину, є жертви та руйнування - ОВА

Російські окупаційні війська протягом дня до 15 разів атакували Нікопольський район, дві людини загинули, зафіксовано численні руйнування, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Півтора десятка разів за день російська армія атакувала Нікопольщину. Ворог застосував дев’ять дронів-камікадзе. Бив із важкої артилерії. У Нікополі, на жаль, є жертви та постраждалий", - написав він у телеграм-каналі в четвер увечері.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу Нікополя вранці загинули дві жінки, літній чоловік був поранений.

Як уточнив Лисак, унаслідок обстрілу в Нікополі "понівечені промислове підприємство і церква. Пошкоджена п'ятиповерхівка, сім приватних будинків. Дві господарські будівлі знищені та ще шість - розбиті. Розбито автостоянку та п’ять машин. Зачепило лінії електропередачі".

За даними очільника ОВА, зафіксовано влучання в Марганецькій і Покровській сільській громадах. "Там обійшлося без загиблих і поранених", - зазначив він.