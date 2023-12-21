Унаслідок стрілянини в центрі Праги загинули десять людей

Стрілянина в центрі Праги призвела до загибелі людей, повідомляють європейські ЗМІ з посиланням на поліцію.

За даними поліцейських, стрілянина сталася в університеті. Стрільця ліквідовано.

Спочатку правоохоронці не уточнювали кількості загиблих. Пізніше празькі рятувальники повідомили, що, за їхніми даними, загинули десять осіб.

Також надходять повідомлення, згідно з якими кілька людей дістали поранень.

Інформації про постраждалих українців у Празі не надходило, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Відстежуємо ситуацію навколо стрілянини поблизу Карлового університету в Празі. Інформація про постраждалих українців поки що не надходила. Українські дипломати підтримують зв'язок із чеськими правоохоронцями", - написав Ніколенко в Х (Twitter).

Для громадян відкрито гарячу лінію посольства: +420 602 224 938.