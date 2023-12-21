Зеленський прийняв посла Японії, подякував за підтримку з боку японського народу та уряду

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів зустріч із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

"Прийняв посла Японії в Україні Мацуду Кунінорі, щоб особисто подякувати його країні за лідерську роль під час головування у G-7", - написав Зеленський у телеграмі.

Як наголосив президент, Україна цінує підтримку японського народу та уряду Фуміо Кісіди за різнобічну безпекову та макрофінансову допомогу.

"Ми раді мати такого потужного союзника пліч-о-пліч із нами", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, в четвер державний бюджет України отримав близько $950 млн від Японії в межах проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.