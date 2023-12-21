Події

18:09 21.12.2023

Зеленський прийняв посла Японії, подякував за підтримку з боку японського народу та уряду

1 хв читати
Зеленський прийняв посла Японії, подякував за підтримку з боку японського народу та уряду

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів зустріч із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

"Прийняв посла Японії в Україні Мацуду Кунінорі, щоб особисто подякувати його країні за лідерську роль під час головування у G-7", - написав Зеленський у телеграмі.

Як наголосив президент, Україна цінує підтримку японського народу та уряду Фуміо Кісіди за різнобічну безпекову та макрофінансову допомогу.

"Ми раді мати такого потужного союзника пліч-о-пліч із нами", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, в четвер державний бюджет України отримав близько $950 млн від Японії в межах проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

Теги: #зеленський #мацуду_кунинори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 21.12.2023
Орбан прийняв запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч

Орбан прийняв запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч

17:48 21.12.2023
Зеленський обговорив із Гуттерешем пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі

Зеленський обговорив із Гуттерешем пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі

14:10 21.12.2023
Зеленський на молитовному сніданку: Сьогодні в молитвах звучить одне прохання - про перемогу

Зеленський на молитовному сніданку: Сьогодні в молитвах звучить одне прохання - про перемогу

21:44 20.12.2023
Зеленський подякував за підтримку прем'єру Нової Зеландії

Зеленський подякував за підтримку прем'єру Нової Зеландії

21:38 20.12.2023
Інформації про фронт має бути більше - Зеленський

Інформації про фронт має бути більше - Зеленський

11:11 20.12.2023
Для непідписання законопроєкту про реформу містобудування були причини - Зеленський

Для непідписання законопроєкту про реформу містобудування були причини - Зеленський

19:41 19.12.2023
Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

19:17 19.12.2023
Допомога від США буде дуже скоро - Зеленський

Допомога від США буде дуже скоро - Зеленський

19:14 19.12.2023
Вступ до НАТО частини території України неможливий

Вступ до НАТО частини території України неможливий

19:10 19.12.2023
Війна на Близькому Сході погано впливає на допомогу нам - Зеленський

Війна на Близькому Сході погано впливає на допомогу нам - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

Зеленський заслухав доповідь ГУР: Є сигнали щодо уповільнення роботи російської "оборонки"

Зеленський закликав перед Різдвом приділити максимальну увагу захисту фронтових і прифронтових регіонів

Зеленський провів нараду з урядом з питань продовження фінансової підтримки з боку ЄС на майбутні чотири роки

Зеленський обговорив із Гуттерешем пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі

ОСТАННЄ

Протягом доби ворог завдав 41 авіаудару, здійснив 28 обстрілів із РСЗВ

На авдіївському напрямку ЗС України відбили 32 ворожі атаки

Запорізькі козаки виступили за відновлення ВПК України та повернення дітей із Росії

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

Серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі, українців немає - МЗС

Зеленський заслухав доповідь ГУР: Є сигнали щодо уповільнення роботи російської "оборонки"

Зеленський закликав перед Різдвом приділити максимальну увагу захисту фронтових і прифронтових регіонів

Мінекономіки найближчим часом вийде з пропозицією щодо зменшення тиску на приватний бізнес, який виконує оборонні замовлення, - Стефанішина

Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих під час стрілянини в Празі

Зеленський провів нараду з урядом з питань продовження фінансової підтримки з боку ЄС на майбутні чотири роки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА