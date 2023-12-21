Щодня РФ здатна призивати в армію 1000-1200 осіб, нагальної потреби для загальної мобілізації там немає - ГУР Міноборони України

Щодня РФ здатна призивати до своїх збройних сил 1000-1200 осіб, наразі агресор може поповнювати втрати й за можливості підтримувати оперативні резерви без проведення другої хвилі мобілізації, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Ми маємо підтверджену розвідувальну інформацію, що щодня РФ здатна призивати, за різними підрахунками та різними способами, до збройних сил РФ - рекрутування, мобілізація - близько 1000-1200 осіб. Це щодня. Якщо говорити про те, куди вони йдуть, то більшість ідуть саме на поповнення втрат", - сказав Скібіцький на заході NV "Україна та світ попереду 2024".

За його словами, росіяни намагаються тримати рівень укомплектування свого угруповання, бойових частин на лінії зіткнення на рівні 92-95%, щоб зберігати темп наступу.

"На жаль, ресурс великий мобілізаційний як і навчений, підготовлений, так і загалом ресурс. І на сьогодні РФ справляється, не проводячи потужну другу хвилю мобілізації, щоб і поповнювати свої втрати, і підтримувати оперативні резерви, розгорнуті на наших тимчасово окупованих територіях", - наголосили в ГУР.

Скібіцький зазначив, що нагальної потреби для проведення загальної мобілізації наразі в РФ немає.

"Одним із чинників для цього, напевно, слугує підготовка до президентських виборів у РФ. Путін не хоче, щоб процес мобілізації впливав на т.зв. передвиборчу кампанію. Незважаючи на все, протестний потенціал у РФ щодо мобілізації зростає", - сказав він.

У розвідці уточнили, що на початку поточного року зазначалося, що 60% населення РФ виступало проти мобілізаційних примусових заходів, а зараз - 69%. Скібіцький додав, що це не свідчить про те, що будуть протести в РФ, однак такі настрої вже в суспільстві є.