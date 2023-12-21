Окупанти скинули на Торецьк дві авіабомби: загинули три людини, поранені п'ятеро

Російська армія завдала двох авіаударів по Торецьку Донецької області, внаслідок чого загинули троє людей, поранені п'ятеро, повідомила обласна прокуратура.

"Окупанти скинули на Торецьк дві авіабомби - розпочато розслідування за фактом убивства трьох і поранення п'яти цивільних", - ідеться в повідомленні Донецької облпрокуратури у фейсбуці.

Як повідомляється, 21 грудня 2023 року о 12:00 російська армія завдала двох авіаударів по м. Торецьку. "Тип засобів ураження, який використали загарбники, наразі встановлюється. Зброя поцілила по об’єктах цивільної інфраструктури. Троє чоловіків 41, 42, 45 років від отриманих тілесних ушкоджень загинули. Ще п’ятеро працівників двох підприємств зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - інформує облпрокуратура.

Постраждалих віком від 33 до 54 років доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни.