18:36 10.02.2025
Окупанти ударили 10 авіабомбами по селу в Запорізької області
Російські війська атакували 10 керованими авіабомбами с. Таврійське (Запорізька обл.), є пошкодження житла та транспорту, повідомив голова обласної воєнної адміністрації Іван Федоров у понеділок.
"Росіяни завдали до 10 ударів КАБами по прифронтовому населеному пункту. Внаслідок ворожої атаки у с.Таврійське пошкоджено приватні будинки та автівки", - написав він у телеграмі.
Голова ОВА уточнив, що наразі інформації про постраждалих від атаки нема.