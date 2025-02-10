Окупанти ударили 10 авіабомбами по селу в Запорізької області

Російські війська атакували 10 керованими авіабомбами с. Таврійське (Запорізька обл.), є пошкодження житла та транспорту, повідомив голова обласної воєнної адміністрації Іван Федоров у понеділок.

"Росіяни завдали до 10 ударів КАБами по прифронтовому населеному пункту. Внаслідок ворожої атаки у с.Таврійське пошкоджено приватні будинки та автівки", - написав він у телеграмі.

Голова ОВА уточнив, що наразі інформації про постраждалих від атаки нема.