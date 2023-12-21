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16:47 21.12.2023

Голова комітету ВР зі свободи слова: Акредитація телеграм-каналів на підсумкову пресконференцію президента - не дуже далекоглядне рішення

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Голова комітету ВР зі свободи слова: Акредитація телеграм-каналів на підсумкову пресконференцію президента - не дуже далекоглядне рішення

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") вважає не дуже далекоглядним рішенням надавати акредитацію телеграм-каналам на заходи рівня підсумкової пресконференції президента України.

"Я вважаю, що це неправильно. Вважаю, що це не дуже далекоглядне рішення. Але таким було рішення команди Офісу президента: вони чітко пояснили це необхідністю якнайбільше розширити аудиторію", - сказав Юрчишин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Водночас він зазначив, що в такий спосіб, надаючи акредитацію телеграм-каналам, до репутації яких можуть виникати питання у громадськості, "ми самі підриваємо основи національної безпеки, оскільки не знаємо, хто є кінцевим бенефіціаром навіть відомих телеграм-каналів".

"Сьогодні вони працюють, умовно кажучи, у партнерстві з владою, а завтра прийдуть гроші з країни-агресора і такі телеграм-канали можуть стати дуже небезпечними", - додав Юрчишин.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів на самому брифінгу, парламентарій також повідомив, що запланував зустріч із представниками Служби безпеки України, щоб "зрозуміти, які матеріали є на мережу, яка є комунікація з адміністрацією мережі, чи йдуть вони назустріч для зменшення анонімізації каналів".

Раніше ЗМІ повідомили, що Офіс президента України підтвердив акредитацію телеграм-каналів "Труха" та "Україна сьогодні" на пресконференцію глави держави Володимира Зеленського 19 грудня. Водночас головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що видання не отримало акредитацію.

 

Теги: #президент #юрчишин #акредитація

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