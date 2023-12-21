Найбільш ризиковані декларації буде подано до кінця кампанії - НАЗК

Найбільш ризиковані декларації буде подано до кінця кампанії декларування, зовнішнє втручання в систему перевірки мінімізовано, а людський фактор під час оцінювання ризику відсутній, зазначає заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник.

"Ми прогнозуємо, що потенційно найризикованіші декларації подаватимуть наприкінці кампанії декларування - наприкінці січня 2024 року... Це тенденція, яка спостерігалася і раніше", - сказав Ситник у четвер на брифінгу в Києві.

Він зазначив: "Ми розуміємо, що суспільство очікує від нас миттєвих результатів, але підхід (повної перевірки) поширюється на ті декларації, які вже подано, і не поширюється на декларації, які було подано до 2021-го і 2022 років".

Він також нагадав, що декларант протягом місяця може уточнити декларацію.

"Фактично весь масив декларацій за 2021-2022 роки потрапить на перевірку на початку березня", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливе зовнішнє втручання в систему автоматичної перевірки декларацій, Ситник сказав: "Очевидно, що будуть спроби хакнути систему, бо ця загроза постійна. Сайти й ресурси всіх держорганів періодично зазнають атак зі сторони, насамперед зі сторони сусіда-агресора".

Він додав, що НАЗК, розробляючи IT-продукти, паралельно займалося захистом інформації. "Ми намагалися мінімізувати ризики", - сказав Ситник.

Він також зазначив, що слід враховувати відсутність людського фактора під час присвоєння декларації коефіцієнта ризику.