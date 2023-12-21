Рада не призначила Піщанську головою Рахункової палати

Верховна Рада не змогла призначити Ольгу Піщанську на посаду голови Рахункової палати України.

Ухвалення відповідного рішення не знайшло необхідної підтримки в залі на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент не призначив головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. За – тільки 232 на сигнальному голосуванні. Побоялися, що немає голосів у них. Відклали на наступний рік", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Водночас у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" парламентарій уточнив, що на етапі сигнального голосування стало зрозуміло, що частина депутатів не підтримає ухвалення цього рішення "на головному голосуванні", тому розгляд питання відклали.

За його словами, голосування за призначення Піщанської може відбутися відразу ж на першому пленарному засіданні парламенту 2024 року.

Ольга Піщанська 1997 року закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво", а 2001 року здобула ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті. З 2010 року сертифікована проєктна менеджерка AFM. У 2021 році закінчила Единбурзьку бізнес-школу (Heriot-Watt University), програми MBA.

З липня 1997-го до квітня 1999 року працювала інженером-оператором персонального комп'ютера МПП "Техпроцес".

З травня 1999-го до березня 2004 року - інженер проєктно-конструкторського бюро, згодом - інженер I категорії Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь".

З березня 2004-го до грудня 2015 року працювала на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах на посадах начальника відділу зовнішнього проєктування; менеджера із закупівлі послуг і менеджера із забезпечення стратегічних та інвестиційних проєктів.

Із січня до квітня 2016 року - начальник відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ "Метінвест холдинг".

З грудня 2016-го до серпня 2019 року - директор ТОВ "Закупівельні рішення".

З листопада 2017-го до серпня 2019 року - комерційний директор ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

Указом президента України від 2 вересня 2019 року №643/2019 призначена на посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) - державного уповноваженого. 16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Піщанську головою АМКУ, а 5 вересня 2023-го звільнила з обійманої посади.