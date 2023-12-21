Події

14:36 21.12.2023

Рада не призначила Піщанську головою Рахункової палати

2 хв читати
Рада не призначила Піщанську головою Рахункової палати

Верховна Рада не змогла призначити Ольгу Піщанську на посаду голови Рахункової палати України.

Ухвалення відповідного рішення не знайшло необхідної підтримки в залі на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент не призначив головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. За – тільки 232 на сигнальному голосуванні. Побоялися, що немає голосів у них. Відклали на наступний рік", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Водночас у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" парламентарій уточнив, що на етапі сигнального голосування стало зрозуміло, що частина депутатів не підтримає ухвалення цього рішення "на головному голосуванні", тому розгляд питання відклали.

За його словами, голосування за призначення Піщанської може відбутися відразу ж на першому пленарному засіданні парламенту 2024 року.

Ольга Піщанська 1997 року закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво", а 2001 року здобула ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті. З 2010 року сертифікована проєктна менеджерка AFM. У 2021 році закінчила Единбурзьку бізнес-школу (Heriot-Watt University), програми MBA.

З липня 1997-го до квітня 1999 року працювала інженером-оператором персонального комп'ютера МПП "Техпроцес".

З травня 1999-го до березня 2004 року - інженер проєктно-конструкторського бюро, згодом - інженер I категорії Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь".

З березня 2004-го до грудня 2015 року працювала на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах на посадах начальника відділу зовнішнього проєктування; менеджера із закупівлі послуг і менеджера із забезпечення стратегічних та інвестиційних проєктів.

Із січня до квітня 2016 року - начальник відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ "Метінвест холдинг".

З грудня 2016-го до серпня 2019 року - директор ТОВ "Закупівельні рішення".

З листопада 2017-го до серпня 2019 року - комерційний директор ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

Указом президента України від 2 вересня 2019 року №643/2019 призначена на посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) - державного уповноваженого. 16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Піщанську головою АМКУ, а 5 вересня 2023-го звільнила з обійманої посади. 

Теги: #провал #голосування #рахункова_палата #піщанська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:45 19.12.2023
Верховна Рада поспішає з 4 новими призначеннями в Рахункову палату до завершення її реформи - посли G7

Верховна Рада поспішає з 4 новими призначеннями в Рахункову палату до завершення її реформи - посли G7

18:55 15.12.2023
Рахункова палата рекомендувала Кабміну вдосконалити законодавство у сфері містобудування протягом 2024 р.

Рахункова палата рекомендувала Кабміну вдосконалити законодавство у сфері містобудування протягом 2024 р.

19:04 07.12.2023
Посли G7: Реформа Рахункової палати - шанс показати, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою

Посли G7: Реформа Рахункової палати - шанс показати, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою

22:11 05.12.2023
Позиція кожного депутата під час голосування за пакет євроінтеграційних законів у Раді матиме значення

Позиція кожного депутата під час голосування за пакет євроінтеграційних законів у Раді матиме значення

17:10 09.10.2023
Ексголова Рахункової палати Пацкан повідомив, що Вищий антикорупційний суд закрив справу проти нього

Ексголова Рахункової палати Пацкан повідомив, що Вищий антикорупційний суд закрив справу проти нього

20:04 05.10.2023
У Києві регламентували електронні консультації з громадськістю через мобільний застосунок

У Києві регламентували електронні консультації з громадськістю через мобільний застосунок

08:55 29.09.2023
Палата представників схвалила законопроєкти про фінансування держдепартаменту і Пентагону

Палата представників схвалила законопроєкти про фінансування держдепартаменту і Пентагону

09:02 18.09.2023
Рада цього тижня остаточно проголосує за відновлення е-декларування, але кадрових питань розглядати, ймовірно, не буде

Рада цього тижня остаточно проголосує за відновлення е-декларування, але кадрових питань розглядати, ймовірно, не буде

15:31 05.09.2023
ВР звільнила Піщанську з посади голови АМКУ

ВР звільнила Піщанську з посади голови АМКУ

10:44 05.09.2023
Піщанська подала до ВР заяву про звільнення з посади голови АМКУ - Стефанчук

Піщанська подала до ВР заяву про звільнення з посади голови АМКУ - Стефанчук

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Умєров повідомив про плани призвати до армії українських чоловіків, які живуть за кордоном

СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

У Польщі мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, що стояла в черзі на прикордонному контролі, одна людина загинула - МЗС

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей - ОВА

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів і 31 бронемашину противника

ОСТАННЄ

За кошти, виділені Києвом, 112 бригада ТРО придбала 1500 ударних FPV-дронів і 200 квардрокоптерів Mavic - Кличко

Найбільш ризиковані декларації буде подано до кінця кампанії - НАЗК

Умєров закликає всіх українців приєднуватися до ЗСУ, питання щодо механізму покарання чи юртиску на чоловіків за межами України не стоїть - Міноборони

Зеленський на молитовному сніданку: Сьогодні в молитвах звучить одне прохання - про перемогу

Соцопитування: 50% християн України позитивно ставляться до переходу на новоюліанський календар, на заході країни цей показник сягає 75%

Штормове попередження оголошено на заході України з вечора четверга і в п'ятницю

Голова комітету ВР з питань свободи слова готує запити до Рахункової та Аудиторської палат щодо ефективності використання коштів на телемарафон

У п'ятницю у всій Україні очікуються дощ і мокрий сніг

Заступнику директора КП повідомлено про ще одну підозру в недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мосту

В Україні продовжують працювати декілька десятків прифронтових медіа - Юрчишин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА