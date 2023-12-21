Зеленський на молитовному сніданку: Сьогодні в молитвах звучить одне прохання - про перемогу

Президент України Володимир Зеленський сказав, що "Київ належить до столиць, де панує свобода й люди можуть вільно сповідувати свою віру".

"Я пишаюся всіма, хто захищає нашу свободу і, попри всю силу російського зла, доводить, що наша з вами об'єднана сила дієвіша", - сказав президент у четвер, виступаючи за допомогою відеозв'язку на Різдвяному молитовному сніданку.

"Я дякую всім, у чиїх молитвах у цей час звучить одне прохання – прохання про перемогу. Про перемогу людської душі над агресією. Про перемогу нашої єдності над будь-якими корисливими інтересами, що можуть роз'єднати. І про перемогу України. Про перемогу над злом, яке прийшло на нашу землю і має бути вигнане", - сказав він.

"Дякую всім, хто бере участь у цьогорічному молитовному сніданку. І нехай почує Господь усі наші щирі молитви", - сказав на завершення Зеленський.