Події

14:10 21.12.2023

Зеленський на молитовному сніданку: Сьогодні в молитвах звучить одне прохання - про перемогу

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Зеленський на молитовному сніданку: Сьогодні в молитвах звучить одне прохання - про перемогу

Президент України Володимир Зеленський сказав, що "Київ належить до столиць, де панує свобода й люди можуть вільно сповідувати свою віру".

"Я пишаюся всіма, хто захищає нашу свободу і, попри всю силу російського зла, доводить, що наша з вами об'єднана сила дієвіша", - сказав президент у четвер, виступаючи за допомогою відеозв'язку на Різдвяному молитовному сніданку.

"Я дякую всім, у чиїх молитвах у цей час звучить одне прохання – прохання про перемогу. Про перемогу людської душі над агресією. Про перемогу нашої єдності над будь-якими корисливими інтересами, що можуть роз'єднати. І про перемогу України. Про перемогу над злом, яке прийшло на нашу землю і має бути вигнане", - сказав він.

"Дякую всім, хто бере участь у цьогорічному молитовному сніданку. І нехай почує Господь усі наші щирі молитви", - сказав на завершення Зеленський.

Теги: #молитва #різдво #зеленський

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