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11:40 21.12.2023

СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

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СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

Служба безпеки України посилює роботу в тилу ворога, серед пріоритетних цілей - військові кораблі і бази РФ, логістичні коридори постачань зброї, повідомляє пресслужба СБУ з посиланням на голову української спецслужби Василя Малюка.

"Служба безпеки України посилює роботу в тилу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля. Серед пріоритетних цілей – військові кораблі рф, військові бази, логістичні коридори поставок зброї тощо", - наводить пресслужба слова Малюка виданню Politico.

"СБУ завдає цілеспрямовані точкові удари. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості рф для ведення війни в Україні і наближає нашу Перемогу", - зазначив Малюк.

За його словами, вже наразі спецслужба працює над тим, щоб відтіснити Чорноморський флот РФ із Криму. "І робить це за допомогою морських дронів "Sea baby". Саме ці дрони вразили Кримський міст, а також низку російський військових кораблів", - ідеться в повідомленні.

Видання також зазначає, що атаки дронів "Sea baby" змусили Москву перевести більшу частину свого флоту з окупованого Криму, що дало змогу Україні відновити використання своїх портів для судноплавства.

За словами Малюка, СБУ ретельно обирає цілі перед тим, як завдати удару, насамперед працює по військових об'єктах або тих, які противник використовує для виконання своїх бойових завдань і матеріально-технічного забезпечення армії.

"Ми діємо повністю згідно з нормами міжнародного права", - звернув увагу голова СБУ.

Більшість операцій СБУ проводить на території України - на Донбасі, у Криму та Чорному морі.

"Це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів", - підсумував голова СБУ, пообіцявши, що "бавовна" триватиме. 

Теги: #сбу #операції #ворог #тил

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