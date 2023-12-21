Події

09:19 21.12.2023

Унаслідок атаки ворожих БПЛА на Київщині виникла пожежа, є руйнування - ОВА

1 хв читати
Унаслідок атаки ворожих БПЛА на Київщині виникла пожежа, є руйнування - ОВА

Унаслідок атаки ворожих БПЛА в Київській області виникла пожежа, є руйнування нежитлових будівель, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в четвер.

"Внаслідок атаки на цивільному підприємстві через падіння уламків виникла пожежа. Загорівся один зі складів підприємства. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідовано. Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів. За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає", - зазначено в його телеграм-каналі.

Кравченко повідомив, що всі відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару.

 

 

Теги: #пожежа #бпла #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:25 21.12.2023
Сили Оборони збили два безпілотники на Дніпропетровщині

Сили Оборони збили два безпілотники на Дніпропетровщині

00:20 21.12.2023
Внаслідок падіння уламків БПЛА у Миргородському районі є руйнування житлового будинку

Внаслідок падіння уламків БПЛА у Миргородському районі є руйнування житлового будинку

19:03 19.12.2023
Росіяни спрямували групу БПЛА в бік Одеси

Росіяни спрямували групу БПЛА в бік Одеси

13:11 19.12.2023
На Чернігівщині внаслідок пожежі загинули мати і двоє дітей - ДСНС

На Чернігівщині внаслідок пожежі загинули мати і двоє дітей - ДСНС

23:58 18.12.2023
Окупанти запустили ударні БПЛА з півдня

Окупанти запустили ударні БПЛА з півдня

07:13 18.12.2023
Уночі силами ППО знищено п'ять із п'яти ударних БПЛА, які атакували Україну

Уночі силами ППО знищено п'ять із п'яти ударних БПЛА, які атакували Україну

08:13 17.12.2023
Унаслідок падіння збитого БПЛА в Одеському районі виникла пожежа, є загиблий

Унаслідок падіння збитого БПЛА в Одеському районі виникла пожежа, є загиблий

07:04 17.12.2023
Вночі силами ППО знищено одну ракету Х-59 і 20 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

Вночі силами ППО знищено одну ракету Х-59 і 20 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

05:46 16.12.2023
Ворог, ймовірно, повернувся до тактики комбінованих атак

Ворог, ймовірно, повернувся до тактики комбінованих атак

21:58 15.12.2023
Російські ударні БПЛА залетіли в Україну - Повітряні сили

Російські ударні БПЛА залетіли в Україну - Повітряні сили

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Умєров повідомив про плани призвати до армії українських чоловіків, які живуть за кордоном

СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

У Польщі мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, що стояла в черзі на прикордонному контролі, одна людина загинула - МЗС

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей - ОВА

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів і 31 бронемашину противника

ОСТАННЄ

Заступнику директора КП повідомлено про ще одну підозру в недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мосту

В Україні продовжують працювати декілька десятків прифронтових медіа - Юрчишин

Ексдепутатці Королевській повідомлено про підозру в недекларуванні нерухомості на Київщині та в РФ

Інформація про те, що члени сім'ї Умєрова нібито громадяни США, не відповідає дійсності - Міноборони

УЗ повідомила про затримку низки поїздів на перемишльському напрямку

Окупанти з дрона скинули вибухівку на Берислав: поранено місцевого жителя

Умєров повідомив про плани призвати до армії українських чоловіків, які живуть за кордоном

СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

Переможцями другого конкурсного відбору Єврофонду солідарності з українським кіно стали 18 проєктів на суму 761 тис. євро

Кубраков обговорив питання блокади польського кордону з новопризначеним міністром інфраструктури Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА