Унаслідок атаки ворожих БПЛА на Київщині виникла пожежа, є руйнування - ОВА

Унаслідок атаки ворожих БПЛА в Київській області виникла пожежа, є руйнування нежитлових будівель, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в четвер.

"Внаслідок атаки на цивільному підприємстві через падіння уламків виникла пожежа. Загорівся один зі складів підприємства. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідовано. Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів. За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає", - зазначено в його телеграм-каналі.

Кравченко повідомив, що всі відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару.