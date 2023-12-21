Сили оборони за добу ліквідували 1 080 окупантів і 31 бронемашину противника

Сили оборони за добу ліквідували 1 080 окупантів, 14 танків, 31 бронемашину, 20 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 26 БПЛА, 53 одиниці авто та спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України на фейсбук-сторінці у четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 350270 (+1080) осіб, танків - 5828 (+14) од, бойових броньованих машин - 10825 (+31) од, артилерійських систем - 8226 (+20) од, РСЗВ - 932 (+4) од, засоби ППО - 611 (+0) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6342 (+26), крилаті ракети - 1613 (+1), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 10919 (+48) од, спеціальна техніка - 1208 (+5)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюють.