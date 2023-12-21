Події

07:55 21.12.2023

У Херсонській області через обстріли РФ за добу четверо людей дістали поранення

1 хв читати
У Херсонській області через обстріли РФ за добу четверо людей дістали поранення

Минулої доби в Херсонській області противник здійснив понад 130 обстрілів, через обстріли четверо людей дістали поранення, повідомив у четвер голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 131 обстріл, випустивши 687 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні.

Як зазначив Прокудін, через російську агресію 4 людини дістали поранення.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 21.12.2023
Армія РФ за добу завдала понад 130 ударів по Запорізькій області, пошкоджено житлові будинки

Армія РФ за добу завдала понад 130 ударів по Запорізькій області, пошкоджено житлові будинки

08:42 21.12.2023
Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

22:29 20.12.2023
Війська РФ за день обстріляли шість громад Сумської області

Війська РФ за день обстріляли шість громад Сумської області

10:37 20.12.2023
Окупанти обстріляли житлові та промислові квартали на Донеччині

Окупанти обстріляли житлові та промислові квартали на Донеччині

09:37 20.12.2023
Окупанти обстріляли Херсонську громаду 27 разів за добу, поранено 11 мирних жителів

Окупанти обстріляли Херсонську громаду 27 разів за добу, поранено 11 мирних жителів

08:53 20.12.2023
Окупанти вночі та вранці знову обстріляли Сумську область, зафіксовано 26 вибухів

Окупанти вночі та вранці знову обстріляли Сумську область, зафіксовано 26 вибухів

08:46 20.12.2023
Нічні ворожі удари було завдано по Харкову, Одрадному та Курилівці - Синєгубов

Нічні ворожі удари було завдано по Харкову, Одрадному та Курилівці - Синєгубов

08:40 20.12.2023
Армія РФ за добу завдала близько двохсот ударів по Запорізькій області, пошкоджено житлові будинки

Армія РФ за добу завдала близько двохсот ударів по Запорізькій області, пошкоджено житлові будинки

08:37 20.12.2023
Нічних ракетних ударів було завдано одному з транспортних депо в Харкові

Нічних ракетних ударів було завдано одному з транспортних депо в Харкові

08:25 20.12.2023
У Херсонській області у результаті обстрілів РФ протягом доби 16 осіб дістали поранення, зокрема четверо дітей

У Херсонській області у результаті обстрілів РФ протягом доби 16 осіб дістали поранення, зокрема четверо дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів і 31 бронемашину противника

Уночі ППО знищила 34 із 35 "шахедів", які атакували Україну

Зеленський подякував за підтримку прем'єру Нової Зеландії

Зеленський: Працюємо над тим, щоб ефективність застосування дронів стала вищою на всіх напрямках фронту

Інформації про фронт має бути більше - Зеленський

ОСТАННЄ

Унаслідок атаки ворожих БПЛА на Київщині виникла пожежа, є руйнування - ОВА

Макрон обіцяє продовжувати допомагати Україні

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів і 31 бронемашину противника

ППО Сил оборони півдня було знищено 19 дронів-камікадзе

Держоператор тилу з квітня почне закупівлі понад 25 категорій продовольства з акцентом на українських виробників

SpaceX у поточному році здійснить близько 100 запусків своїх ракет

ЄС готує широкий комплекс заходів стосовно кібербезпеки союзу

На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 36 атак, загалом на фронті було 99 бойових зіткнень

Мікробіологи Академії створюють ферментовані продукти для здорового харчування - НАН України

Українська авіація за добу атакувала 16 районів скупчення сил противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА