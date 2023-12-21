У Херсонській області через обстріли РФ за добу четверо людей дістали поранення

Минулої доби в Херсонській області противник здійснив понад 130 обстрілів, через обстріли четверо людей дістали поранення, повідомив у четвер голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 131 обстріл, випустивши 687 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні.

Як зазначив Прокудін, через російську агресію 4 людини дістали поранення.