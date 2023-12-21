Держоператор тилу з квітня почне закупівлі понад 25 категорій продовольства з акцентом на українських виробників

Держпідприємство "Державний оператор тилу" вже у квітні 2024 року почне закупівлі продовольства для потреб Збройних сил України та проводитиме їх окремо від закупівель логістичних і сервісних послуг, націлюючись на кінцевих вітчизняних виробників, повідомив гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов на презентації держпідприємства цього тижня.

"Цей напрям (закупівлі продовольства - ІФ) ми запускаємо з другого кварталу наступного року... Перші поставки за оновленою системою харчування відбудуться у квітні наступного року", - сказав він.

За словами Жумаділова, вже проведено роботу з ринком та анкетування щодо логістичних послуг і за окремими великими товарними категоріями, тоді як за іншими товарними категоріями таке анкетування ще триває.

"Ми ще на етапі ринкових консультацій буквально за деякими категоріями, які теж скоро закриваємо для того, щоб сформувати вичерпні вимоги до предмета закупівель і виробників. Щойно ми це зробимо, ми запустимо рамки в січні для кваліфікації", - повідомив гендиректор ДОТ.

На засіданні Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з визначення нових підходів до закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування з використанням електронної системи закупівель, яке відбулося також цього тижня, він уточнив, що закупівля здійснюватиметься за каталогом із 409 найменувань, але товари в ньому на етапі підготовки тендерної документації агрегуватимуться в понад 25 категорій (наприклад, м'ясні вироби), що відкриває широкі можливості участі в закупівельних процедурах українських виробників.

"Закупівля та логістика відокремлені. Виробник, який переміг у тендері, постачатиме продукцію в розподільчі центри. Послуги доставки з цих центрів до кінцевих споживачів закуповуватимуться державою окремо", - ще раз зазначив Жумаділов.

Він зазначив, що під час формування очікуваної вартості замовник орієнтуватиметься на дані за середньостатистичними цінами з різних джерел, зокрема Держстату.

"Ціни в наших контрактах не мають бути вищими, ніж у роздрібних мережах", - наголосив гендиректор ДОТ.

За його словами, використовуватиметься динамічна система закупівель, яка передбачатиме кваліфікацію учасників до початку торгів, можливість охочим пройти кваліфікацію протягом періоду дії кваліфікаційної рамки, приховати з метою безпеки певні дані щодо учасників.

Жумаділов зазначив, що в рамках принципу людиноцентричності буде розроблено стандартизовані меню професійними технологами, зокрема тими, що нині захищають країну в лавах ЗСУ, а меню враховуватиме як потреби військових у різних видах раціонів, так і специфіку якісного харчування в умовах бойових дій.

"Стратегічні цілі, яких ми прагнемо досягти, впроваджуючи нові підходи, - це безперервність забезпечення потреб ЗСУ, довіра з боку суспільства, ринків, держави та наших міжнародних партнерів", - заявив гендиректор ДОТ.

Як зазначає Мінекономіки, у засіданні МРГ під головуванням заступниці міністра Надії Бігун взяли участь представники Міністерства оборони України, Командування Сил логістики ЗСУ, Верховної Ради України, Секретаріату Кабміну, Державної аудиторської служби, ДБР, Держслужби статистики.

Бігун повідомила, що проєкт рішення про запровадження нової системи закупівель - динамічної - буде подано вже наступного місяця.