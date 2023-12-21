Події

06:58 21.12.2023

Учені повідомляють про появу "пластикових каменів" на всіх континентах

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Учені повідомляють про появу "пластикових каменів" на всіх континентах

На всіх п'яти населених континентах вчені натрапили на дивні нові камені, що містять пластмаси штучного походження, це "шокуюча ознака повного проникнення пластикового забруднення в природний світ", повідомляє Newsweek.

Згідно з дослідженням, опублікованим на початку цього року в журналі Environmental Science & Technology, каміння, що містять штучні полімери, було знайдено вздовж узбережжя і на суші в 11 країнах по всьому світу.

"Наше нещодавнє дослідження було першим, у якому повідомлено про відкриття "пластикових каменів" усередині країни, і першим, у якому повідомлено про хімічний зв'язок між пластиком і каменем", - сказав Newsweek співавтор Деї Гоу, доцент кафедри довкілля в Університеті Цінхуа в Китаї.

Уперше вчені натрапили на "пластигломерати" на пляжі на Гаваях майже десять років тому.

"Тоді розплавлений пластик, піщинки, уламки каменів, коралів, мушель, шматки деревини злипалися разом після спалювання багаття на пляжі Каміло, Гаваї, США", - пояснив Гоу. "Відтоді їх часто можна знайти на пляжах, як на островах, так і на узбережжі материка".

Щодо того, як вони утворюються, Гоу припускає, що вони є результатом не тільки плавлення пластикового сміття у вогнищі та охолодження, але також можуть бути результатом удару хвиль "об каміння на узбережжі", що призводить до "фізичного прилипання" океанського пластику на поверхні скель.

Дослідники припускають, що хімічне зв'язування, яке спостерігали вчені, можливо, було результатом сонячного випромінювання, що окислило пластик.

У глобальному масштабі весь цей пластик утворюватиме мікропластик, який з плином часу потраплятиме в організм дедалі більшої кількості людей і тварин. Мікропластик було знайдено навіть в Антарктиці, у крові пінгвінів.

"Так званий "пластигломерат" становить неминучу небезпеку для стійкості океану, морських мешканців і здоров'я людини", - сказав Гоу Newsweek.

 

 

 

Теги: #світ #пластик #забруднення

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