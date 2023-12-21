21 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 666 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 666 RUSSIAN AGRESSION

21 грудня відзначають День кросворда, День народження баскетболу, День ліхтарика.

День Державної служби зайнятості в Україні, в Нідерландах - День святого Томаса.

Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Юліанії.

День Державної служби зайнятості в Україні

Державну службу зайнятості України створили 21 грудня 1990 року. Вона відповідає за комплексне вирішення питань, пов'язаних із регулюванням зайнятості, працевлаштуванням, професійною орієнтацією, соціальною підтримкою тих громадян, які тимчасово не працюють.

День святого Томаса в Нідерландах

День святого Томаса відзначають у Нідерландах 21 грудня - у найкоротший і найтемніший день року.

Взагалі день Святого Томаса (або день святого Томи) - свято, яке відзначають у низці країн 21 грудня через те, що раніше пам'ять цього апостола в Католицькій церкві вшановували саме цього дня (але потім перенесли на 3 липня). Тому в більшості країн свято 21 грудня втратило свій релігійний зміст, і його, як правило, супроводжують місцеві звичаї і традиції.

У Нідерландах цей день є останнім днем занять у школі перед Різдвяними канікулами, і до нього приурочена дуже кумедна традиція: 21 грудня всі учні намагаються якомога раніше прийти на заняття. Кожен, хто приходить, пише на класній дошці своє ім'я. А того учня, чиє ім'я з'явиться в цьому списку останнім, весь день дражнитимуть "сонним Томасом".

День народження баскетболу

21 грудня 1891 року в залі навчального центру Християнської молодіжної асоціації в Спрінгфілді (штат Массачусетс, США) відбувся перший в історії баскетбольний матч. Гру вигадав учитель фізкультури Джеймс Нейсміт. Правила гри, які написав Нейсміт, складалися з 13 пунктів. Більшість із них діють і донині. Цю дату вважають днем народження баскетболу.

День кросворду

Перший кросворд, що відповідає сучасним уявленням про цей вид головоломки, яка згодом стала всесвітньо популярною, було опубліковано в недільному номері американської газети New York World 21 грудня 1913 року.

Свою назву головоломка отримала від принципу побудови, який полягав у необхідності заповнити буквами порожні клітини, які були вишикувані в лінії і перетиналися одна з одною. Лінії порожніх клітин були пронумеровані, а під головоломкою розташовувалися задані значення слів, які необхідно було вписати в порожні клітини. Кожне значення слова відповідало своєму номеру. Через перетин ліній порожніх клітинок головоломка отримала назву "кросворд". Від англійських: "cross" (слово) і "word" (буква).

День Ліхтарика

Щороку 21 грудня стає особливим днем для любителів краси і світла - це День Ліхтарика.

Традиція сягає часів Стародавнього Китаю, коли люди згадували минулий рік і готувалися до приходу нового. День Ліхтарика став святом, під час якого родини збиралися разом, готували особливі страви та різні прикраси.

Сьогодні День Ліхтарика відзначають у різних країнах світу, включно з Китаєм, Японією, Таїландом, Сінгапуром, В'єтнамом, Індонезією, Південною Кореєю, Філіппінами, Малайзією, Камбоджею.

У кожній з цих країн фестиваль має свої особливості завдяки історичній та культурній значущості. Існує безліч різноманітних обрядів і традицій: готують особливі страви, прикрашають будинки і вулиці, запускають ліхтарики.

Ще цього дня:

1913 - У нью-йоркській газеті опубліковано перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн;

1937 - У Голлівуді відбулася прем'єра першого повнометражного мультфільму "Білосніжка і сім гномів". Над 83-хвилинною стрічкою працювали 750 художників;

1988 - Дослідний зразок найбільшого літака у світі Ан-225 "Мрія" здійснив перший політ;

1988 - Над Локербі (Шотландія) вибухнув "Боїнг-747" американської авіакомпанії "Пан Американ". Загинуло близько 270 осіб - 243 пасажири літака, екіпаж і 11 осіб на землі;

1990 - Біля станції метро "Лівобережна" відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра (у колишньому приміщенні кінотеатру "Космос");

1991 - Незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне;

1992 - У Кракові Угорщина, Польща і Чехословаччина підписали угоду про створення (з 1 березня 1993 р.) Центральноєвропейської зони вільної торгівлі;

2007 - До Шенгенської зони увійшло ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

Церковне свято

Юліанія Нікомідійська - свята діва, мучениця з Нікомідії періоду Великого гоніння. Покровителька хворих. День пам'яті відзначається 21 грудня.

У "Мартирологу Ієроніма" стверджується, що вона народилася в Кумах. Під час діоклетіанських гонінь жила в Нікомідії. Єдина з родини прийняла хрещення. Пішла проти волі батька: відмовилася вийти заміж за сенатора Елевсія, сказала, що за язичника ні за що не вийде. У результаті постала перед судом, головою якого був її батько. Він наказав мучити і принижувати дівчину. Юліанію було засуджено до смертної кари і обезголовлено мечем 304 року.

Іменини: Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна, Юліана.