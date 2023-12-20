Зеленський подякував за підтримку прем'єру Нової Зеландії

Президент України Володимир Зеленський у розмові з прем'єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном подякував йому за підтримку.

"Говорив із прем'єр-міністром Нової Зеландії. Для нас в Україні, для нашої міжнародної позиції, абсолютно важливий кожен голос у світі. Абсолютно всі. Усі, хто цінує міжнародне право і готовий захищати його", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Я подякував Новій Зеландії за незмінну підтримку України, за підтримку в розмінуванні, за підтримку санкцій проти Росії, за роботу над просуванням Формули миру", - сказав він.

"До речі, зараз активно працюємо над організацією наступної зустрічі у форматі радників. Крок за кроком робимо нашу Формулу миру формулою світової більшості", - додав Зеленський.