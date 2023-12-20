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19:16 20.12.2023

Військовий комітет НАТО анонсував проведення засідання щодо України на зустрічі в Брюсселі

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Військовий комітет НАТО анонсував проведення засідання щодо України на зустрічі в Брюсселі

Найвищий військовий орган НАТО - Військовий комітет - проведе у Брюсселі засідання 17-18 січня 2024 року на рівні начальників генеральних штабів країн Північноатлантичного альянсу, оголосила в середу штаб-квартира організації.

Нарада відбудеться під головуванням глави Військового комітету адмірала Роба Бауера. В ній візьмуть участь верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Крістофер Каволі та верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО з трансформації (SACT) генерал Філіпп Лавінь. До учасників зустрічі приєднається запрошений колега зі Швеції, зазначається в повідомленні штаб-квартири НАТО.

У документі йдеться про те, що засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників Генштабів дасть змогу обговорити "питання, що мають стратегічне значення для Північноатлантичного альянсу".

Зокрема, передбачено розгляд питань оборонної промисловості, військового потенціалу та оперативного планування. Глави штабів оборони також обговорять "дорожню карту" з адаптації до поточних і майбутніх загроз.

Серед інших тем дискусій натовських воєначальників - комплексна протиповітряна і протиракетна оборона з метою підвищення боєготовності та оперативної сумісності в мирний час і в періоди криз і конфліктів.

Начальники Генштабів нададуть додаткові рекомендації щодо пріоритетів військового стримування і оборони НАТО з акцентом на ключові вимоги до потенціалу напередодні рішень саміту альянсу у Вашингтоні в липні 2024 року.

Учасники зустрічі вперше проведуть засідання у форматі Ради НАТО-Україна. Вони обговорять події в країні, ситуацію на місцях, а також "підтримку України з боку НАТО і союзників, що триває".

Теги: #нато #плани #бельгія #нарада

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