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17:33 20.12.2023

Єврокомісія запустила три нові ініціативи з підтримки українських дослідників і новаторів

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Єврокомісія запустила три нові ініціативи з підтримки українських дослідників і новаторів

Європейська Комісія запустила 20 грудня три нові ініціативи, що сприятимуть розвитку науково-дослідного та інноваційного співробітництва ЄС з Україною.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, запущено Офіс New Horizon Europe у Києві; нову дію Європейської ради з інновацій (EIC) щодо підтримки української спільноти deep tech і центр Європейського інституту інновацій та технологій (EIT).

Зазначається, що новий офіс Horizon Europe підвищуватиме обізнаність щодо можливостей участі України у спільних дослідницьких та інноваційних проєктах у рамках Horizon Europe. Для цього він просуватиме Horizon Europe в Україні та підтримуватиме інтеграцію України в європейський дослідницький простір, а також надаватиме підтримку українським національним контактним центрам Horizon Europe.

Теги: #україна #єврокомісія #ініціативи

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