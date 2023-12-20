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16:22 20.12.2023

Депутати місцевих рад в Одеській області продовжують порушувати норми мовного законодавства - мовний омбудсмен

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Депутати місцевих рад в Одеській області продовжують порушувати норми мовного законодавства - мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь констатує, що депутати місцевих рад в Одеській області продовжують порушувати норми мовного законодавства.

"В умовах воєнного стану депутати Одещини продовжують порушувати норми мовного закону. Незважаючи на ефективну обласну мовну програму, Одеська міська рада ігнорує права громадян України та не створює кращих умов для утвердження та популяризації державної мови. Курси, розмовні клуби, книгарні, підтримка обдарованої молоді та вчителів, боротьба з дезінформацією та протидія ворожим наративам, а також контроль за дотриманням мовного закону є, на жаль, не всюди", - наводить слова Креміня пресслужба мовного омбудсмена.

Зазначається, що до Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови продовжують надходити звернення громадян щодо застосування недержавної мови посадовими особами органів місцевого самоврядування області.

Зокрема, протягом 2023 року за результатами розгляду звернень громадян з метою усунення та недопущення надалі порушення законодавства про державну мову уповноваженим проводилася робота в межах чотирьох заходів державного контролю застосування державної мови в діяльності органів місцевого самоврядування Одеської області.

За їх результатами складено шість протоколів про порушення стосовно: голови Білгород-Дністровської районної ради (застосування недержавної мови під час засідання президії Білгород-Дністровської районної ради); депутата Болградської міської ради (застосування недержавної мови під час пленарного засідання сесії Болградської міської ради); болградського міського голови (застосування недержавної мови під час пленарного засідання сесії Болградської міської ради); двох депутатів Одеської міської ради (застосування недержавної мови під час пленарного засідання сесії Одеської міської ради); депутата Овідіопольської селищної ради (застосування недержавної мови під час засідання постійної комісії з питань бюджету Овідіопольської селищної ради).

Також окремо було складено протоколи про адміністративні правопорушення стосовно: кодимського міського голови (застосування недержавної мови під час звернення до громадськості); двох депутатів Одеської міської ради (застосовування недержавної мови під час публічного звіту перед виборцями; застосування недержавної мови під час сесії Одеської міської ради) тощо.

Крім того, 20 грудня було розпочато заходи держконтролю стосовно депутата Южненської міської ради (застосування недержавної мови під час пленарного засідання сесії).

 

Теги: #депутати #порушення #одеська_область #мовний_закон

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