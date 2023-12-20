Події

10:37 20.12.2023

Окупанти обстріляли житлові та промислові квартали на Донеччині

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Житель міста Красногорівки Донецької області дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів за минулу добу, повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

"На донецькому напрямку у Мар'їнській громаді у Красногорівці поранено людину і пошкоджено будинок, обстріляні Новомихайлівка і Парасковіївка. У Курахівській громаді в зоні ураження промзона", - написав Мороз у телеграмі у середу вранці.

За його словами, на лисичанському напрямку окупанти обстріляли три вулиці Серебрянки Сіверської громади, Переїзне Званівської громади, а також Торське і Зарічне Лиманської громади.

"На горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 1 багатоповерхівка і 1 промислова будівля. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Міньківка", - розповів Мороз.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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