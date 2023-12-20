Події

09:37 20.12.2023

Окупанти обстріляли Херсонську громаду 27 разів за добу, поранено 11 мирних жителів

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Одинадцять осіб дістали поранень різного ступеня тяжкості, з них чотири дитини, унаслідок обстрілу російськими окупантами Херсонської міської територіальної громади у вівторок увечері.

"Усім травмованим надано медичну допомогу", - написав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в телеграм-каналі в середу вранці.

За його словами, Херсонську громаду минулої доби обстріляно 27 разів, окупанти випустили 117 снарядів. Влучання зафіксовано в Херсоні, Антонівці, Садовому, Придніпровському й Комишанах.

"Близько 22:00 ворог атакував Херсон дронами. Одночасно вівся вогонь із РСЗВ з тимчасово окупованого лівого берега. Били в основному по житлових кварталах у Корабельному районі, центрі міста", - написав Мрочко.

Раніше голова міськадміністрації повідомляв про дев'ятьох постраждалих унаслідок обстрілу, з них четверо - діти 13, 4, 2 і 10 років. Четверо травмованих - матір із трьома дітьми - госпіталізовано в середньому стані, у них контузія й вибухова травма. П'ятьом пораненим надано медичну допомогу на місці (одній дитині й чотирьом дорослим), від госпіталізації вони відмовилися.

До Херсонської громади, крім обласного центру, міста Херсон, входить чотири селища (раніше смт) і 11 навколишніх сіл, розташованих на правому березі й на островах у дельті Дніпра. Площа громади – 453 кв. км, населення на момент створення 2020 року становило 323 тис. осіб, з яких 279 тис. проживали в самому Херсоні.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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