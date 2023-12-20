У Херсонській області у результаті обстрілів РФ протягом доби 16 осіб дістали поранення, зокрема четверо дітей

Минулої доби в Херсонській області через обстріли РФ 16 осіб дістали поранення, зокрема четверо дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 356 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 16 осіб дістали поранення, з них - 4 дитини", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та заклад професійно-технічної освіти в Херсонському районі; дошкільний навчальний заклад, медичний заклад, поштове відділення та човнову станцію в Херсоні.

Також, повідомив Прокудін, над деокупованою частиною Херсонщини сили ППО збили 6 "Shahed".