Українських пілотів почнуть навчати у Франції на початку 2024 року

У Франції на початку 2024 року розпочнеться навчання українських пілотів, це буде початкова підготовка, після якої вони продовжать навчання в інших країнах коаліції, повідомляють на сайті Міністерства оборони Франції 19 грудня.

"Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки, проведеної у Франції, вони продовжать навчання на винищувальній авіації за допомогою навчання, яке проводять наші партнери", - qдеться в повідомленні.

Крім того, підкреслюється, що у 2023 році Франція зобов'язалася підготувати близько 8000 українських солдатів.

"Ці навчальні курси планується продовжити у 2024 році і поширити на інші галузі (військово-морську і повітряну)", - уточнили в Міноборони Франції.