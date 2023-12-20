Події

03:20 20.12.2023

Українських пілотів почнуть навчати у Франції на початку 2024 року

1 хв читати
Українських пілотів почнуть навчати у Франції на початку 2024 року

 У Франції на початку 2024 року розпочнеться навчання українських пілотів, це буде початкова підготовка, після якої вони продовжать навчання в інших країнах коаліції, повідомляють на сайті Міністерства оборони Франції 19 грудня.

"Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки, проведеної у Франції, вони продовжать навчання на винищувальній авіації за допомогою навчання, яке проводять наші партнери", - qдеться в повідомленні.

Крім того, підкреслюється, що у 2023 році Франція зобов'язалася підготувати близько 8000 українських солдатів.

"Ці навчальні курси планується продовжити у 2024 році і поширити на інші галузі (військово-морську і повітряну)", - уточнили в Міноборони Франції.

Теги: #україна #франція #пілоти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:05 20.12.2023
Генасамблея ООН засудила РФ за серйозні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях

Генасамблея ООН засудила РФ за серйозні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях

01:44 20.12.2023
Окупанти завдали ударів по одному з найбільш постраждалих районів Харкова

Окупанти завдали ударів по одному з найбільш постраждалих районів Харкова

01:35 20.12.2023
У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

01:08 20.12.2023
Київ пережив п'яту за грудень повітряну атаку ворога, БпЛА заходили з південного напрямку

Київ пережив п'яту за грудень повітряну атаку ворога, БпЛА заходили з південного напрямку

00:39 20.12.2023
На окупованих військами РФ територіях зафіксовано понад сто страт мирних жителів - ООН

На окупованих військами РФ територіях зафіксовано понад сто страт мирних жителів - ООН

23:40 19.12.2023
У Сумській області внаслідок обстрілів упродовж дня госпіталізовано двох людей

У Сумській області внаслідок обстрілів упродовж дня госпіталізовано двох людей

22:59 19.12.2023
Постраждалі через обстріл у Херсоні - жінка і троє її доньок

Постраждалі через обстріл у Херсоні - жінка і троє її доньок

22:40 19.12.2023
Новий посол Польщі в Україні прибув до Києва і приступив до своїх обов'язків

Новий посол Польщі в Україні прибув до Києва і приступив до своїх обов'язків

22:21 19.12.2023
Російські війська вдарили по Херсону, поранено жінку і дитину

Російські війська вдарили по Херсону, поранено жінку і дитину

21:42 19.12.2023
Сунак обговорив із новим прем'єр-міністром Польщі Туском допомогу Україні

Сунак обговорив із новим прем'єр-міністром Польщі Туском допомогу Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали ударів по одному з найбільш постраждалих районів Харкова

У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Трек обміну полонених сповільнився через конкретні причини в Росії

ОСТАННЄ

США уклали угоду про розміщення своїх військ на території Данії

Штат Колорадо виключив Трампа з президентських перегонів у 2024 році

Вибух у Кропивницькому пов'язаний із підривом гранати, постраждалих немає - Кіровоградська ОВА

Зеленський ухилився від відповіді на запитання про ставлення до критики Залужного Мар'яною Безуглою

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу завдали вісім ударів по живій силі ворога, уразили пункт управління і чотири склади з боєприпасами

Зеленський: Треба думати про множинне громадянство

Генштаб ЗСУ: Сили оборони продовжують стримувати ворога на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках, зберігають плацдарм на лівобережжі Дніпра

Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Зеленський відмовився говорити про деталі наступальних й оборонних дій наступного року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА