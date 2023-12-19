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23:40 19.12.2023

У Сумській області внаслідок обстрілів упродовж дня госпіталізовано двох людей

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У Сумській області внаслідок обстрілів упродовж дня госпіталізовано двох людей


Армія РФ протягом дня здійснила 10 обстрілів Сумської області, унаслідок чого госпіталізовано двох людей, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 100 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Есманська, Середина-Будська громади", - йдеться в Телеграм-каналі ОВА.

У вівторок увечері, за даними обладміністрації, о 20.25 був артобстріл по селищу Краснопілля (5 вибухів). Унаслідок обстрілу поранено одну цивільну особу, яку доправили до медичного закладу.

Вдень по Есманській громаді окупанти здійснили артобстріл (26 вибухів) та обстріл з реактивної системи залпового вогню (15 вибухів). Унаслідок обстрілу цивільний житель с. Есмань отримав поранення. Госпіталізований до медичного закладу. Також росіяни гатили з мінометів (4 вибухи).

Крім того, окупанти обстріляли з міномета Краснопільську громаду (5 вибухів), з артилерії вдарили по Новослобідській громаді (1 вибух), а також здійснили обстріл зі станкового автоматичного гранатомета (АГС) по Білопільській громаді (15 вибухів).

На територію Середино-Будської громади ворог скинув 4 міни. Також зафіксовано 30 вибухів з АГС і обстріл зі стрілецької зброї.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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