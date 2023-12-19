МИ ВИРОБИМО МІЛЬЙОН ДРОНІВ НАСТУПНОГО РОКУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
МИ ВИРОБИМО МІЛЬЙОН ДРОНІВ НАСТУПНОГО РОКУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
МИ ВИРОБИМО МІЛЬЙОН ДРОНІВ НАСТУПНОГО РОКУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Суд у Великій Британії визнав рішення суду в Гаазі щодо компенсації Групі "Нафтогаз" $5 млрд за захоплені Росією активи в Криму
Генштаб ЗСУ: Сили оборони продовжують стримувати ворога на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках, зберігають плацдарм на лівобережжі Дніпра
ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ПІДПИШЕ ЗАКОНУ ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ ЖІНОК, МОЖЕ ПОГОДИТИСЯ ЗІ ЗНИЖЕННЯМ ПРИЗОВНОГО ВІКУ ДО 25 РОКІВ
Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки, два п'ятиповерхові будинки
Вхід для клієнтів:
UKR.NET- новости со всей Украины