Події

19:43 19.12.2023

МИ ВИРОБИМО МІЛЬЙОН ДРОНІВ НАСТУПНОГО РОКУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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МИ ВИРОБИМО МІЛЬЙОН ДРОНІВ НАСТУПНОГО РОКУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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