Події

12:27 19.12.2023

Виконання робіт із посилення опор мосту київського метро не вплине на роботу "червоної" гілки - КМДА

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Виконання робіт із посилення опор мосту київського метро не вплине на роботу "червоної" гілки - КМДА

Виконання робіт із посилення опор мосту метро, які заплановані на 2024 рік, не вплинуть на роботу "червоної" гілки столичного метрополітену, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора.

"Мережею шириться чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись. На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Вже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. "Червона" гілка метро працюватиме в штатному режимі", - цитує Кандибора пресслужба в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

 

Теги: #кмда #метро #київ

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