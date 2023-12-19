Жителя Куп'янська поранено внаслідок ворожого обстрілу

За минулу добу ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Харківської області, є постраждалий серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 8:18 стався ворожий обстріл с. Козача Лопань Харківського району. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. О 21:15 внаслідок ворожого обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено приватні будинки. Поранення отримав чоловік 1971 р.н. Потерпілого з вибуховою травмою, уламковими пораненнями госпіталізовано. Стан - середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.