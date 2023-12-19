Ворог зазнає втрат і знизив інтенсивність бойових дій біля Авдіївки, однак не полишає спроб оточити місто

Російські окупаційні війська зазнають втрат, через що знизили інтенсивність бойових дій поблизу Авдіївки, однак не полишають спроб оточити місто, повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ станом на 7:00 вівторка.

"Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки і ще 13 атак біля Сєверного, на південь від Тоненького, Первомайського і Невельського Донецької області", - йдеться у зведенні.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдають загарбникам значних втрат.

Загалом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога у Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили 10 атак окупантів поблизу Макіївки на Луганщині та на схід від Тернів, Спірного на Донеччині.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 21 атаку противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На мар'їнському напрямку Сили оборони стримують ворога неподалік Новомихайлівки Донецької, де відбито 13 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку ЗСУ відбили 17 атак противника на захід від Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують активними діями завдавати ворогові втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські військові надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.