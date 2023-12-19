19 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 664 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 664 RUSSIAN AGRESSION

19 грудня в Україні відзначають День адвокатури.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Боніфатія.

День адвокатури України

Щороку 19 грудня велика кількість представників юридичної галузі святкують своє професійне свято - День адвокатури України.

Свято було встановлено в грудні 2002 року відповідним президентським указом. Дату обрано у зв'язку з введенням 19 грудня 1992 року в дію Закону України "Про адвокатуру".

Адвокатура України "є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним відповідно до Конституції України сприяти захисту прав, свобод і представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу".

Ще цього дня:

1909 - У Німеччині засновано футбольний клуб "Боруссія";

1915 - Казимир Малевич уперше оприлюднив 39 безпредметних робіт, серед яких був і знаменитий "чорний квадрат";

1917 - У Канаді іграми в Монреалі та Торонто стартував перший чемпіонат Національної Хокейної Ліги (НХЛ);

1939 - Підписано Постанову РНК УРСР про заснування у Львові п'яти державних театрів: Львівського театру опери та балету, Львівського державного драматичного українського театру, Львівського державного драматичного єврейського театру, Львівського державного драматичного польського театру, Театру мініатюр, а також Львівської державної філармонії;

1972 - На Землю повертається екіпаж американського космічного корабля "Аполлон-17". Цим польотом завершується американська місячна програма;

1980 - Відкрито станції київського метрополітену "Тараса Шевченка", "Петрівка" і "Проспект Корнійчука" (нині "Оболонь");

1981 - Відкрито станції київського метрополітену "Площа Льва Толстого" і "Республіканський стадіон" (нині "Олімпійська");

1984 - У Пекіні прем'єр-міністри Великої Британії Маргарет Тетчер і КНР Чжао Цзіян підписали угоду про повернення в 1997 році британської колонії Гонконг під юрисдикцію Китаю за умови збереження в ньому протягом наступних 50 років капіталістичної системи;

1991 - Швеція визнала незалежність України;

2016 - Приватбанк став державним.

Церковне свято

Святий Боніфатій був слугою в однієї багатої пані і жив у Римі. Будучи християнином, він милосердно ставився до людей, цілком виправдавши своє ім'я, яке в перекладі з латини означає "робити добро".

Коли Боніфатій поїхав на Схід по мощі святих мучеників, загиблих за Христову віру, то в Тарсі, рідному містечку св. апостола Павла, язичники запроторили його до в'язниці й жорстоко катували. Він прославив Бога мученицькою смертю 306 року.

Іменини: Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая