Протягом доби ворог завдав одного ракетного та шести авіаційних ударів

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного і 6 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому в понеділок увечері.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 111 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і місто Херсон.

Своєю чергою, сили і засоби української ППО знищили 1 керовану ракету Х-59.