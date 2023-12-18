Події

19:52 18.12.2023

ЗС України відбили 17 ворожих атак на бахмутському напрямку, 22 - на авдіївському

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ЗС України відбили 17 ворожих атак на бахмутському напрямку, 22 - на авдіївському

Протягом доби українські військові відбили 17 атак окупантів на бахмутському напрямку, 22 - на авдіївському, загалом на фронті відбулося 92 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 17 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, на південь від Тоненького, Первомайського і Невельського Донецької області", - йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у понеділок увечері.

Крім цього, ЗСУ відбили 4 ворожі атаки біля Синьківки і на схід від Петропавлівки Харківської області на куп'янському напрямку, 10 атак ворога біля Макіївки Луганської області та на схід від Тернів, Спірного Донецької області на лиманському напрямку, 13 - на захід від Новопокровки і Роботиного Запорізької області на запорізькому напрямку.

Своєю чергою, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону українських військ на лиманському напрямку, здійснили 12 безуспішних атак за підтримки авіації на мар'їнському напрямку.

ЗСУ продовжують стримувати ворога поблизу Новомихайлівки Донецької області, а також утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області, продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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