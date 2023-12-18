Події

16:56 18.12.2023

ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель

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ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель

Голова Євроради Шарль Мішель у понеділок заявив, що ЄС планує 1 лютого провести саміт, на якому, зокрема, розгляне питання виділення допомоги Україні.

"1 лютого відбудеться спеціальний саміт із фінансових питань", - сказав Мішель на пресконференції.

Він зазначив, що на ній буде розглянуто тему про довгостроковий бюджет ЄС, що передбачає виділення допомоги Україні.

Раніше лідери країн ЄС не змогли домогтися консенсусу щодо перегляду довгострокового бюджету ЄС, що передбачає допомогу Україні, і повернуться до обговорення питання на початку 2024 року. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан підтвердив у мережі Х, що заблокував виділення коштів для України. "Ми повернемося до цього питання на саміті на початку наступного року, після необхідної підготовки", - написав він.

Теги: #єс #саміт #фіндопомога #мішель

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