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15:51 18.12.2023

Польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через ПП "Дорогуськ-Ягодин" - Держприкордонслужба України

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Польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через ПП "Дорогуськ-Ягодин" - Держприкордонслужба України

Польські перевізники в понеділок, 18 грудня, після 15:00 розпочали акцію протесту на під'їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин". Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща.

"Організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо", - повідомила Держприкордонслужба України у фейсбуці.

Крім того, за наявною інформацією, протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів.

 

Теги: #блокада #держприкордонслужба

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