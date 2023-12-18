ЗСУ згортають низку операцій через брак західної допомоги - Тарнавський

Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і були змушені згорнути деякі операції через брак допомоги західних союзників, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими (снарядами) - це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми є на всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо на сьогодні, недостатні для нас на сьогодні, враховуючи наші потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ми ставили перед собою, і робимо їх меншими, тому що нам потрібно їх забезпечити", - розповів Тарнавський у коментарі Reuters.

Він уточнив, що українські війська на південно-східному фронті на деяких ділянках перейшли до оборони, але намагаються атакувати на інших.

Водночас Тарнавський додав, що російські війська також стикаються з проблемами з боєприпасами, але не розкрив деталей.