У Чорному й Азовському морях чергують три бойові кораблі РФ, носіїв "Калібрів" немає - ВМС ЗСУ

Три бойові кораблі російських окупаційних військ чергують у Чорному й Азовському морях, носіїв "Калібрів" серед них немає, повідомляється у телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України в понеділок уранці.

Станом на 08:00 у Чорному морі перебувають два ворожі кораблі, в Азовському - один. У Середземному морі перебувають чотири російські бойові кораблі, серед них два носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет, ідеться в повідомленні.

За даними ВМС, за добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою пройшли в бік Азовського моря 11 суден, із них п’ять ішли з протоки Босфор, а в бік Чорного - 32 судна, із них п’ять продовжили рух у напрямку Босфору.