Події

08:49 18.12.2023

На Харківщині через негоду без світла залишаються близько 1,8 тис. споживачів

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На Харківщині через негоду без світла залишаються близько 1,8 тис. споживачів

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки негоди на Харківщині, станом на ранок понеділка частково знеструмлено 3 громади, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок негоди по області знеструмлено 1 857 споживачів. Ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням електроспоживання у Близнюківській, Барвінківській, Вовчанській громадах", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, станом на ранок неділі через негоду не було світла у 3 945 споживачів регіону.

 

 

 

Теги: #негода #харківська

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