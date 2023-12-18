Сили оборони за добу ліквідували 1090 окупантів і 44 танки противника

Сили оборони за добу ліквідували 1090 окупантів, 44 танки, 60 бронемашин, 38 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, засіб ППО, 12 БПЛА, 60 одиниць авто і спецтехніки супротивника, повідомляє Генштаб Збройних сил України на сторінці фейсбук у понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 347160 (+1090) осіб, танків - 5783 (+44) од, бойових броньованих машин - 10752 (+60) од, артилерійських систем - 8175 (+38) од, РСЗВ - 926 (+3) од, засоби ППО - 610 (+1) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6290 (+12), крилаті ракети - 1610 (+0), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 10822 (+56) од, спеціальна техніка - 1198 (+4)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюють.