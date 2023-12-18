Події

07:07 18.12.2023

На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 27 атак, загалом на фронті було 64 бойові зіткнення

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На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 27 атак, загалом на фронті було 64 бойові зіткнення

На авдіївському напрямку Сили оборони відбили 27 атак, загалом за минулу добу на фронті було 64 бойових зіткнення, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 понеділка.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога поблизу Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області.

На лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак ворога біля Макіївки Луганської області та на схід від Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 16 атак противника на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 - на південь від Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони стримують ворога у Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.

На шахтарському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас на мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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