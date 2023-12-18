Війська РФ за добу здійснили 2 ракетних і 29 авіаційних ударів, а також понад 47 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав два ракетних і 29 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 понеділка.

Крім того, минулої доби окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 5 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Терни, Званівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка Донецької області; Кринки, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - сказано у зведенні Генштабу.