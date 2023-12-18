Події

06:58 18.12.2023

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони розташування сил противника

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Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони розташування сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і по двох зенітно-ракетних комплексах противника, повідомив Генштаб Збройних сил України на сторінці фейсбук у понеділок уранці.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб і склад боєприпасів противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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