Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони розташування сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і по двох зенітно-ракетних комплексах противника, повідомив Генштаб Збройних сил України на сторінці фейсбук у понеділок уранці.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб і склад боєприпасів противника.