АОІ заявила про виявлення "найбільшого тунелю ХАМАС" у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що виявила "найбільший тунель ХАМАС" у Секторі Гази завдовжки близько чотирьох кілометрів, повідомляє в неділю CNN.

У ЦАХАЛ заявили, що тунель, виявлений "кілька тижнів тому", але розкритий публіці лише в неділю, досить широкий, щоб ним міг проїхати великий автомобіль, досягає глибини 50 метрів під землею і обладнаний системами вентиляції, електрики та зв'язку. За даними АОІ, він не перетинає територію Ізраїлю, але закінчується за 400 метрів до нині закритого контрольно-пропускного пункту Ерез на північному кордоні Ізраїлю і Сектора Гази. Ерез зазнав штурму під час терактів 7 жовтня.

За даними ЦАХАЛ, тунель був частиною "стратегічної інфраструктури" ХАМАС і мав бути зруйнований. У відео, опублікованому ЦАХАЛ, ізраїльські військові стверджують, що тунель був створений для пересування військ ХАМАС і як відправна точка для атак. На кадрах, наданих АОІ і, імовірно, знятих ХАМАС, щоб показати будівництво тунелю, видно, як у тунель в'їжджає великий автомобіль, а всередині нього розташована імпровізована залізниця. CNN не зміг незалежно перевірити відзнятий матеріал або заяви ЦАХАЛ.

У заяві, зробленій ЦАХАЛ у неділю, стверджується, що система тунелів була проєктом брата лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара Мухаммада Сінвара. АОІ не надала жодних доказів на підтримку цього твердження.

Раніше повідомлялося, що ЦАХАЛ виявив і знищив приблизно 400 підземних тунелів, які побудувало й використовувало терористичне угруповання ХАМАС у Секторі Гази.