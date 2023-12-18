Два джерела в єгипетських службах безпеки заявили в неділю, що Ізраїль та Хамас готові до відновлення припинення вогню та звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності щодо того, як це буде реалізовано, повідомляє в неділю агентство Reuters.

За інформацією агентства, надії на світ зросли в суботу, коли джерело повідомило, що глава ізраїльської розвідки розмовляв у п'ятницю з прем'єр-міністром Катару.

Хамас наполягає на складанні списку заручників, які підлягають звільненню в односторонньому порядку, і вимагає, щоб ізраїльські сили відійшли за певні лінії, повідомили джерела Reuters.

Хоча Ізраїль погодився з тим, що Хамас складе список, джерела повідомили, що він зажадав вказати терміни та ознайомитися зі списком, перш ніж встановлювати час та тривалість припинення вогню.

"Ізраїль відмовляється піти", - додали джерела.

Хамас стверджує, що повне припинення вогню є обов'язковою умовою звільнення заручників, повідомили джерела.

"Для мене важливо ясно дати зрозуміти, що ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) сповнена рішучості завершити завдання з демонтажу Хамас", - заявив на прес-конференції в неділю офіційний представник ізраїльської армії контр-адмірал Даніель Хагарі.

"Ми відкриті для будь-яких зусиль, спрямованих на припинення ізраїльської агресії. Це є основою для будь-якої дискусії", - заявив представник Хамас Самі Абу Зухрі, коли агентство Reuters попросило прокоментувати Ізраїль і відкритість Хамас до переговорів, на думку єгиптян.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не одразу відповів на прохання про коментарі.