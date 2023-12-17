Події

20:37 17.12.2023

Країни "сімки" можуть продемонструвати своє лідерство в питанні конфіскації заморожених російських активів

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Країни "сімки" можуть продемонструвати своє лідерство в питанні конфіскації заморожених російських активів

Активи держави-агресора мають бути спрямовані на підтримку України, заявив у відеозверненні в неділю президент Володимир Зеленський.

"Ми продовжуємо активно працювати заради того, щоб наступний рік був із достатніми програмами фінансової підтримки України. Це стосується і двосторонніх програм із державними партнерами, і програм на рівні Євросоюзу, і процесу використання та конфіскації російських активів, заморожених у різних юрисдикціях", - сказав він.

За його словами, "питання про заморожені активи було одним із тих важливих питань, яке обговорювалося на переговорах цього тижня. Зокрема, у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, країни-"сімки" можуть продемонструвати своє лідерство".

"Активи держави-терориста і пов'язаних із нею осіб мають бути спрямовані на підтримку України для захисту життя і людей від російського терору. І вже готуємо необхідні контури рішення", - зазначив він.

 

 

Теги: #рф #активи #g7 #зеленський

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