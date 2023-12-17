ЗС України завдали ударів по п'яти місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, а також двом зенітно-ракетним комплексам противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, також силами і засобами української протиповітряної оборони знищено сім ворожих ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131.

Своєю чергою, підрозділи українських ракетних військ за минулу добу завдали ураження чотирьом районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, одному артилерійському засобу та одному ворожому складу боєприпасів.