Окупанти завдали два ракетних і 25 авіаударів по Україні за добу, обстріляли понад 100 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу два ракетних і 25 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 25 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

За даними Генштабу, противник завдав авіаційних ударів неподалік від Дзвонівки та Новобахмутівки Донецької області, Кринків і Ольгівки Херсонської області.

Артилерійського та мінометного обстрілу з боку російських окупантів за добу зазнали понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Очаків Миколаївської області та Херсон.